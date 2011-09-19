Бажаючих вчитися в українському класі у Москві не знайшли
Заявляє міністр освіти РФ
Українська діаспора не змогла знайти бажаючих вчитися в українському класі у Москві.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО.
«Я вважаю, що відкрити такий клас було б дуже здорово. З погляду фінансування, приміщення немає жодних проблем, але поки що немає бажаючих у ньому вчитися», - сказав А.ФУРСЕНКО.
Він зазначив, що Посольство України в Росії провело дуже серйозну роботу серед української діаспори, але не знайшло бажаючих.
За словами міністра уряду Москви, керівника департаменту освіти російської столиці Ісаака КАЛІНИ, поки що є лише одна заявка від батьків, які б хотіли, щоб їх дитина вчилася в українському класі.
Він підкреслив, що відкрити клас з українською мовою навчання легше за все, тому що завжди є можливість знайти вчителів.
«Мови достатньо близькі», - зазначив І.КАЛІНА.