Смерть учня в Луганській області наступила внаслідок перелому шиї
17:18, 16 вересня 2011Освіта
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Впав з турніка
Смерть учня 11-го класу під час перерви між уроками в спеціалізованій школі № 3 міста Ровеньки Луганської області наступила внаслідок перелому 2-го і 3-го шийних хребців.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області.
Слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження школяр одержав, впавши з турніка.
15 вересня о 12.00 його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Ровеньківської центральної міської лікарні. За годину 17-річний хлопець помер.
Як повідомляв УНІАН, у Ровеньках в школі під час перерви помер одинадцятикласник. Створено комісію, яка впродовж 10 днів з`ясує всі обставини трагедії.
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