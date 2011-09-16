Смерть учня в Луганській області наступила внаслідок перелому шиї

Смерть учня 11-го класу під час перерви між уроками в спеціалізованій школі № 3 міста Ровеньки Луганської області наступила внаслідок перелому 2-го і 3-го шийних хребців.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження школяр одержав, впавши з турніка.

15 вересня о 12.00 його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Ровеньківської центральної міської лікарні. За годину 17-річний хлопець помер.

Як повідомляв УНІАН, у Ровеньках в школі під час перерви помер одинадцятикласник. Створено комісію, яка впродовж 10 днів з`ясує всі обставини трагедії.