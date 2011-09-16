У Тернопільській облраді критика Табачника "не пройшла"

Тернопільська обласна рада з двох спроб не змогла прийняти звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з приводу вивчення історії України у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку проект рішення, у якому критикуються підходи міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА і містяться заклики не зменшувати кількість годин з вивчення історії України, не набрав необхідної кількості голосів – проголосували лише 50 із 77 присутніх депутатів.

Після цього представники фракцій УНП та «Нашої України» виступили з ініціативою ще раз провести голосування, але в поіменному режимі.

Ініціативу голосувати за дане питання в поіменному режимі депутати підтримали. Однак під час другого голосування проект все одно не набрав необхідної кількості голосів. За нього проголосували 55 депутатів. Не голосували 22 – із фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та «Єдиного центру».

Цих депутатів у своєму виступі після голосування депутат від УНП Віталій ШАФРАНСЬКИЙ назвав «політичними агентами, які потурають політиці антиукраїнства».