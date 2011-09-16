Створено Асоціацію вишів - партнерів України та Росії
Увійшли понад 100 ВНЗ
У Москві створено Асоціацію вишів - партнерів України та Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, до асоціації увійшли понад 50 вищих навчальних закладів від кожної країни.
Передбачається, що асоціація має стати постійно діючим об`єднанням вищих навчальних закладів двох країн.
Основною метою асоціації є сприяння багатоформатному співробітництву між закладами вищої освіти в Росії та Україні, включаючи розробку й реалізацію спільних міжнародних дослідницьких проектів, а також освітніх програм, зокрема що передбачають включене навчання студентів.
Робота асоціації координуватиметься радою з числа учасників керівників вищих навчальних закладів і представників науки вишів Росії та України.
Співголовою асоціації та співголовою координаційної ради з російської сторони затверджений ректор Російського державного гуманітарного університету Юхим ПИВОВАР, з української – ректор Харківського національного університету Віль БАКІРОВ.
Також ухвалено рішення сформувати робочу групу для розробки статуту асоціації.
Крім того, при асоціації сформована постійно діюча міжвузівська експертна комісія з пріоритетних напрямків діяльності.
Засідання асоціації проводитимуться не рідше одного разу на два роки на базі одного з вишів.