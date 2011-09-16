У Москві створено Асоціацію вишів - партнерів України та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, до асоціації увійшли понад 50 вищих навчальних закладів від кожної країни.

Передбачається, що асоціація має стати постійно діючим об`єднанням вищих навчальних закладів двох країн.

Основною метою асоціації є сприяння багатоформатному співробітництву між закладами вищої освіти в Росії та Україні, включаючи розробку й реалізацію спільних міжнародних дослідницьких проектів, а також освітніх програм, зокрема що передбачають включене навчання студентів.

Робота асоціації координуватиметься радою з числа учасників керівників вищих навчальних закладів і представників науки вишів Росії та України.

Співголовою асоціації та співголовою координаційної ради з російської сторони затверджений ректор Російського державного гуманітарного університету Юхим ПИВОВАР, з української – ректор Харківського національного університету Віль БАКІРОВ.

Також ухвалено рішення сформувати робочу групу для розробки статуту асоціації.

Крім того, при асоціації сформована постійно діюча міжвузівська експертна комісія з пріоритетних напрямків діяльності.

Засідання асоціації проводитимуться не рідше одного разу на два роки на базі одного з вишів.