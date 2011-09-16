На Кіровоградщині суд заборонив закриття двох сільських шкіл

На Кіровоградщині прокуратура Вільшанського району через суд заборонила призупиняти діяльність Котовської та Осичківської сільських загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Кіровоградський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Вільшанської райдержадміністрації про призупинення діяльності шкіл як такого, що не відповідає вимогам Закону України «Про загальну середню освіту».

Як повідомляв УНІАН, напередодні нового навчального року начальник управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації Ельза ЛЕЩЕНКО оголошувала, що з 1 вересня в області передбачається закриття чотирьох і призупинення діяльності 12-ти шкіл через низьку наповнюваність учнями.