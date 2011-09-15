Кращі українські студенти безкоштовно навчатимуться в Кембріджі

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України звернулося з листом до керівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для надання своїх пропозицій щодо направлення кандидатів на навчання у 2012/2013 навчальному році до Університету Кембріджу (Велика Британія).

Як інформує МОНмолодьспорт, з метою надання можливості безоплатного навчання в Університеті Кембриджу найбільш талановитої української молоді, за підтримки Дмитра ФІРТАША, започаткована Українська стипендіальна програма.

У 2012/2013 навчальному році фінансову допомогу отримають громадяни України, які бажають пройти однорічний курс магістратури в Університеті Кембриджу за однією з 50 гуманітарних спеціальностей.

Претенденти повинні мати або здобути до літа 2012 року вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та мати високі результати у навчанні та науковій роботі, що дає можливість вступати на навчання до магістратури за відповідною спеціальністю, а також на високому рівні володіти англійською мовою.

Стипендія буде забезпечувати оплату навчання та проживання в Кембриджі, а також витрати на утримання студента.

Прийом заяв на навчання в Університеті Кембриджу здійснюється у період з 1 вересня 2011 року по 2 грудня 2011 року, відбір здобувачів стипендії проводить спеціальний комітет Університету Кембриджу, відібрані кандидати на навчання отримають повідомлення у травні 2012 року.