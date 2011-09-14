Студентам обіцяють збільшити стипендії

Проектом державного бюджету на 2012 рік передбачено, що розміри стипендій будуть зростати. Про це повідомили у Всеукраїнській студентській раді.

"Згідно з проектом бюджету, стипендії зростуть на 10,6%. Проект вже схвалено за основу", - зазначила т.в.о керівника Секретаріату ВСР Анастасія Сабова, повідомили ZAXID.NET у прес-службі організації.

Крім того, вона розповіла, що видатки зведеного бюджету на освітню галузь у 2012 році зростуть на 12,2 млрд грн і становитимуть 92,6 млрд грн.

ZAXID.NET