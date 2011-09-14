Тернопільщина визначить кращий навчально-виховний заклад

Голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН підписав розпорядження про проведення обласного конкурсу «Кращий навчально-виховний заклад - 2011». Його метою є пошук, вивчення та поширення досвіду кращих навчально-виховних закладів краю, інформує офіційний сайт Тернопільської влади.

Конкурс триватиме з 9 по 28 вересня 2011 року у номінаціях: «Кращий загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів», «Кращий загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів», «Кращий загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», «Кращий дошкільний навчальний заклад».

Оргкомітет конкурсу очолив заступник голови обласної державної адміністрації Петро ГОЧ.