Цього літа на Вінниччі оздоровили 53% школярів

Цього літа було оздоровлено 53% дітей шкільного віку Вінницької області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

В області оздоровленням та відпочинком було забезпечено 89 тис. 344 дитини. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість оздоровлених дітей зросла на 3,5 тис. або на 4%.

Серед оздоровлених 93% - діти, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки (сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, діти, які перебувають на диспансерному обліку, безпритульні та бездоглядні діти, талановиті та обдаровані діти, діти працівників агропромислового комплексу і соціальної сфери села).

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» та Українському дитячому центрі «Молода гвардія» з початку року оздоровлено 953 дітей області.

У 773 пришкільних таборах відпочили 67 тис. 760 дітей.

З різних джерел на літнє оздоровлення дітей використано майже 60 млн. грн.