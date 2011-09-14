Герман ініціює запровадження мораторію на закриття шкіл

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН ініціює запровадження мораторію на закриття україномовних шкіл у східній частині України та російськомовних шкіл - на заході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила у Києві.

"Я би зробила якийсь тимчасовий мораторій на закриття україномовних шкіл на сході України і російськомовних - на заході країни. Також я би зробила мораторій на закриття шкіл з навчанням на мовах нацменшин", - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, рішення про закриття шкіл не може ухвалюватися на підставі розрахунку кількості учнів. "На сході України кількість учнів в україномовних школах буває меншою, аніж у російськомовних. Страждає право вибору батьків. Людина повинна мати вибір, куди посилати дитину у школу. Якщо розраховувати з кількості, то страждають ті, кого менше", - пояснила вона.

"Я думаю, це - демократичний підхід, і я би дуже хотіла би, аби нинішній міністр освіти цю проблему зрозумів", - підкреслила Г.ГЕРМАН.