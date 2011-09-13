Експерти: Умови прийому обмежують рівний доступ до вищої освіти

Центр освітнього моніторингу та Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти розкритикували проект Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦОМ, громадські організації оприлюднили свою спільну позицію щодо розробленого Міносвіти проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році. Керівник Центру освітнього моніторингу Павло Полянський та керівник Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук вважають, що профільне міністерство продовжує курс на згортання рівного доступу до вищої освіти, відмови від прозорих умов вступної кампанії, обмеження університетської автономії.

В аналізі документу, розміщеному на сайтах ЦОМ та ЦТТМЯО, експерти звертають увагу на те, що у 2012 році міністерство знову планує при вступі враховувати не лише результати тестування, а також середній бал шкільного атестата у 200-бальній шкалі; приймати сертифікати з результатами зовнішнього оцінювання, отриманими в різні роки; оцінки, отримані на вступних іспитах, творчих конкурсах та фахових випробуваннях.

На думку Полянського й Лікарчука, значну кількість потенційних абітурієнтів міністерство «оберігає» від проходження ЗНО, тим самим ставлячи їх у більш вигідні умови порівняно з випускниками загальноосвітніх шкіл, які зобов’язані проходити тестування.

Також піддається критиці положення, за яким, як і в 2011 році, надаватимуться переваги слухачам платних підготовчих курсів при вишах; відмова від системи «Конкурс» на користь електронного ресурсу міністерства.

ЦОМ і ЦТТМЯО привертають увагу до того, що в проекті Умов прийому передбачено, що громадське спостереження за вступною кампанією у вишах зможуть здійснювати лише ті громадські організації, яким таке право надасть міністерство, а також журналісти лише тих видань, які також попередньо отримають на це дозвіл міністерства.

У проекті також передбачено, що не виші, а міністерство визначатиме мінімальний бал сертифікатів зовнішнього оцінювання для допуску абітурієнтів до вступу. Так само не університети, а міністерство наділяється правом визначати предмети, з яких проводитимуться вступні випробовування, чи результати з яких можуть подаватися для участі в конкурсі.

Всього ЦОМ і ЦТТМЯО надіслали до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України узгоджені зауваження і пропозиції до 23 пунктів проекту.