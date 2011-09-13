Герман розповіла, як можна звільнити Табачника

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН вважає, що звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту лише під тиском громадської думки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«У системі української освіти за останній рік дуже багато змінилося під тиском громадської думки. Завершення всієї цієї історії (щодо звільнення Д.ТАБАЧНИКА - УНІАН) теж буде залежати від громадської думки, від її потужності і сили, і від того, наскільки це струмінь буде наполегливий і послідовний у розчищенні "авгієвих стаєнь" усієї 20-річної української політики», - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, за 20 років в українській політиці назбиралося "багато всього такого, на що потрібен богатир, який вимиє все це з "авгієвих стаєнь". "А таким чистим струменем може бути лише розвинуте суспільство, яке змушує рахуватися з ним", - підкреслила радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ піддав критиці діяльність міністра освіти і науки, молоді і спорту Д.ТАБАЧНИКА за низкою напрямків.

31 серпня, на зустрічі з представниками ЗМІ глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що у структурі Кабінету міністрів відбудуться глибокі структурні зміни. За словами C.ЛЬОВОЧКІНА, очікуються кадрові зміни у ключових міністерствах. На запитання, чи буде звільнено Д.ТАБАЧНИКА, С.ЛЬОВОЧКІН відповів: «Поза сумнівом, так».

Разом з тим, сам Д.ТАБАЧНИК назвав “простою неточністю у пресі” інформацію про його можливу відставку.