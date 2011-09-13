Україна та Туркменістан домовились про обмін студентами
Підписано урядові угоди
Під час офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Туркменістану відбулося підписання Угоди між Урядом України та Урядом Туркменістану про співробітництво в галузі освіти. Українську сторону, під час підписання Угоди, представив Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.
Як повідомляє прес-служба МОНмолодьспорт України, метою Угоди є підтримка та розвиток співробітництва між відповідними організаціями і установами України та Туркменістану в галузі освіти і науки.
Зокрема держави зосередять свої зусилля на таких напрямках співробітництва, як: обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку, управління і планування в галузі освіти, в тому числі в галузі вищої освіти, а також підготовці спеціалістів на основі еквівалентного обміну студентами, аспірантами та стажистами за фахами, що є пріоритетними для кожної з держав. Крім того, пріоритетними в роботі будуть питання щодо проведення спільних наукових досліджень у сфері гуманітарних, природничих, технічних і педагогічних наук, що становлять взаємний інтерес. Особлива увага буде приділена і сприянню у вивченні української мови у вищих навчальних закладах Туркменістану і туркменської мови у вищих навчальних закладах України.