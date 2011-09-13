Україна та Туркменістан домовились про обмін студентами

Під час офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Туркменістану відбулося підписання Угоди між Урядом України та Урядом Туркменістану про співробітництво в галузі освіти. Українську сторону, під час підписання Угоди, представив Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Як повідомляє прес-служба МОНмолодьспорт України, метою Угоди є підтримка та розвиток співробітництва між відповідними організаціями і установами України та Туркменістану в галузі освіти і науки.

Зокрема держави зосередять свої зусилля на таких напрямках співробітництва, як: обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку, управління і планування в галузі освіти, в тому числі в галузі вищої освіти, а також підготовці спеціалістів на основі еквівалентного обміну студентами, аспірантами та стажистами за фахами, що є пріоритетними для кожної з держав. Крім того, пріоритетними в роботі будуть питання щодо проведення спільних наукових досліджень у сфері гуманітарних, природничих, технічних і педагогічних наук, що становлять взаємний інтерес. Особлива увага буде приділена і сприянню у вивченні української мови у вищих навчальних закладах Туркменістану і туркменської мови у вищих навчальних закладах України.