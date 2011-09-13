Ректори 18 вишів не подали заявки на виготовлення студквитків

Ректори 18 вищих навчальних закладів станом на 13 вересня 2011 року не подали заявки на виготовлення студентських квитків.

Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Як зазначається у повідомлені, станом на 12 вересня виготовлено та видано 124 537 студентських квитків для 282 навчальних закладів.

«Дуже шкода, що саме керівники Національного університету «Києво-Могилянська академія та Львівського національного університету імені Івана Франка, які позиціонують себе, як захисників прав студентів – прямо порушують їх права та чинне законодавство в частині своєчасного забезпечення студентськими квитками а відтак і позбавляються студентство законних пільг», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

У «Студентському захисті» наголосили, що серед вищих навчальних закладів, які також не подали замовлення на виготовлення студентських квитків: Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Академія митної служби України, Донецький національний медичний університет імені М.Горького, Івано-Франківський національний медичний університет, Луганський національний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Одеський державний аграрний університет, Одеський державний медичний університет, Українська медична стоматологічна академія, Херсонський державний аграрний університет Буковинський державний медичний університет та інші.

«Очевидно, що таким діям керівників вищих навчальних закладів, які порушують права студентів, повинна бути дана жорстка оцінка з боку профільних міністрів і ректори повинні невідкладно зробити замовлення на виготовлення студентських квитків», - підсумував А.ЧЕРНИХ.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери кількох молодіжних рухів просять Генеральну прокуратуру України розібратись, чому досі частина першокурсників вітчизняних вишів не отримала студентські квитки й відповідно не може скористатися своїми правами на пільги, зокрема на проїзд, відвідування культурних закладів тощо.