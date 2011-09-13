До питання студквитків: МОН переводить стрілки на керівників ВНЗ

Усі вищі навчальні заклади, які подали заявки на виготовлення студентських квитків, отримали їх вчасно і видали першокурсникам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Як зазначається у повідомленні, всього з 31 серпня до 12 вересня 2011 року виготовлено та видано 124537 студентських квитків.

“За своєчасність і правильність заявок на виготовлення пластикових карток – студентських квитків, несуть відповідальність керівники вищих навчальних закладів”, - наголосили у Міносвіти.

Зокрема у прес-службі підкреслили, що ще 31 серпня 2011 р. Міністерство своїм листом звернулося до керівників вищих навчальних закладів з проханням забезпечити термінове отримання студентських квитків згідно із встановленим порядком та укладених договорів на їх виготовлення.

МОНмолодьспорту здійснює постійний моніторинг щодо забезпечення студентськими квитками і у разі виявлення фактів зволікань вживатиме відповідних адміністративних заходів.

Як повідомляв УНІАН, лідери кількох молодіжних рухів просять Генеральну прокуратуру України розібратися, чому дотепер частина першокурсників вітчизняних вузів не одержала студентські квитки і, відповідно, не може скористатися своїми правами на пільги, зокрема на проїзд, відвідання культурних закладів тощо.