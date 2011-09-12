Міноcвіти оприлюднило проект щодо прийому до ВНЗ у 2012 році

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оприлюднило проект Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році.

З текстом проекту можна ознайомитися у рубриці «Громадське обговорення» на офіційному сайті МОНмололодьспорту.

Документ оприлюднено з метою обговорення. Міністерство просить громадськість до 25 вересня ц.р. надіслати свої пропозиції на електронну адресу ministry@mon.gov.ua (у вигляді таблиці за встановленим зразком).