Міноcвіти оприлюднило проект щодо прийому до ВНЗ у 2012 році
19:25, 12 вересня 2011Освіта
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Пропозиції прийматимуть протягом двох тижнів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оприлюднило проект Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році.
З текстом проекту можна ознайомитися у рубриці «Громадське обговорення» на офіційному сайті МОНмололодьспорту.
Документ оприлюднено з метою обговорення. Міністерство просить громадськість до 25 вересня ц.р. надіслати свої пропозиції на електронну адресу ministry@mon.gov.ua (у вигляді таблиці за встановленим зразком).
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