Оголошено конкурс на посади ректорів низки вишів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголосило конкурс на заміщення посад ректорів Академії муніципального управління, Донбаського державного технічного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті МОНмолодьспорту.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Строк подання заяв завершується 5 жовтня.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку.