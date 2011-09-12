Мінсоцполітики: проблеми першого робочого місця для молоді не існує

Міністерство соціальної політики України вважає, що нині на законодавчому рівні питання працевлаштування молоді врегульоване. Як повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики України на адресу народного депутата України Андрія Пінчука.

За словами першого заступника Міністра Василя Надраги, з метою сприяння працевлаштування молоді використовується механізм укладання угод про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням між замовниками, керівниками навчальних закладів та випускниками.

Також існує механізм бронювання робочих місць відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та надання роботодавцям дотацій для працевлаштування молоді (Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотацій роботодавцю»).

За інформацією того ж Міністерства соціальної політики, на 2011 рік заброньовано 8,3 тисяч робочих місць для працевлаштування молоді і виділено з Державного бюджету України 25 млн. грн. на надання дотацій роботодавцям.

“Зрозуміло, що вищезазначені заходи аж ніяк не вирішують проблему працевлаштування молоді, – зазначає Андрій Черних. – Особливо дивують слова одного з керівників профільного Міністерства щодо вирішення на законодавчому рівні питання працевлаштування молоді з огляду на невиконання Указу Президента України від 03.07.2008 № 616/2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді» в частині розробки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем”.