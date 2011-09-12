Два українські виші увійшли в ТОП-700 найкращих ВНЗ світу

Серед елітних світових вузів опинився Донецький національний університет і Київський політехнічний інститут.

Дослідницьке агентство QS опублікувало першу частину рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings 2011.

У ході дослідження були проаналізовані дані 2919 університетів у різних країнах світу, в результаті аудиту в рейтинг увійшло 712 вузів, пишуть Комментарии.

Як повідомили в агентстві QS, в список найкращих навчальних закладів світу цього року увійшли понад 80 нових університетів, у тому числі - 18 вузів з Центральної Європи і країн колишнього СРСР. Зокрема, Донецький національний університет та Національний технічний університет України "КПІ" вперше пройшли аудит QS і з`явилися в підсумковій таблиці.

Регіональний директор QS по Центральній і Східній Європі Зоя Зайцева повідомила, що українські вузи показали хороші показники по позиції "Співвідношення кількості студентів і професорів", проте над п`ятьма іншими критеріями - "Рівень інтернаціоналізації студентського складу", "Рівень інтернаціоналізації професорсько-викладацького складу", "Індекс цитування", "Репутація серед роботодавців" і "Академічна репутація" - ще належить попрацювати.

Зайцева зазначила, що опитані агентством роботодавці віддавали перевагу КПІ, що можна пояснити активною роботою кар`єрного центру вузу.

"Україна цілком може пишатися показниками своїх навчальних закладів. Всього в ТОП-700 увійшло два вузи країни. На недавній конференції ЮНЕСКО в Парижі було заявлено, що на сьогоднішній день в світі існує приблизно 20 000 університетів. Попадання в топ-700 означає попадання в 4% елітних вузів світу. Головне тепер проаналізувати сильні і слабкі сторони і вести стратегічну роботу з поліпшення ключових показників", - резюмувала Зайцева.

Українська правда. Життя