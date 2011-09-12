Чому частина першокурсників досі без студентських квитків?

Консорціум «ЄДАПС» заявляє, що не має відношення до виготовлення бланків документів системи Міносвіти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консорціуму «ЄДАПС».

У консорціумі відзначають, що у низці ЗМІ з`явилася недостовірна інформація щодо винуватців у зриві виготовлення студентських квитків, через який багато студентів і учнів не можуть скористатися пільгами при проїзді у транспорті та іншими встановленими для них знижками.

У зв`язку з цим консорціум «ЄДАПС» офіційно заявляє, що ніколи не мав і не має на даний час жодного відношення до виготовлення студентських квитків, дипломів про вищу освіту та інших бланків документів, які використовуються у системі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

Більше того, відзначають у прес-службі, незважаючи на дуже вигідну за рівнем якості захисту від підробки і ціновими рамками пропозиція, яку неодноразово формував «ЄДАПС», Міносвіти жодного разу не допустило консорціум до участі у тендерах на виготовлення даних документів.

При цьому у консорціумі «ЄДАПС» заявляють, що якщо у Міносвіти склалася дійсно патова ситуація, і є труднощі з видачею студентських квитків, трудовий колектив консорціуму готовий у найкоротші терміни виконати державне замовлення на виготовлення студентських квитків і дипломів, знявши соціальну напруженість у суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, лідери кількох молодіжних рухів просять Генеральну прокуратуру України розібратися, чому дотепер частина першокурсників вітчизняних вузів не одержала студентські квитки і, відповідно, не може скористатися своїми правами на пільги, зокрема на проїзд, відвідання культурних закладів тощо.

Про це голова громадської ініціативи «Покоління Майдану» Богдана КОВАЛЬЧУК, лідер «Антитютюнової кампанії» Сергій ПАРХОМЕНКО і голова студентського братства «Студентський актив» Євген ДРОБКО заявили на прес-конференції в УНІАН.

“Ми звернулися до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою перевірити факт чиновницької недбалості і притягати до відповідальності ТАБАЧНИКА особисто і представників міністерства у зв`язку з тим, що не дотримуються права студентів, чому існує проблема з друкуванням студентських квитків”, - сказав С.ПАРХОМЕНКО.

Водночас присутні на прес-конференції серед слухачів голова Ради студентів Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко, голова Асоціації керівників органів студентського самоврядування столиці Артем НІКІФОРОВ, президент Національної студентської спілки, аспірант Львівської політехніки Анатолій ІГНАТОВИЧ і голова Студентського парламенту КНУ Максим МАКАРЧУК заявили, що в їх вузах немає проблем з видачею студентських квитків, хоча вони не виключили, що деякі студенти дотепер не одержали квитки, але таких незначна кількість.

А.НІКІФОРОВ вважає безпідставними звинувачення студентських активістів на адресу Д.ТАБАЧНИКА, оскільки відповідальність за забезпечення студентів квитками значною мірою несе керівництво вузів, яке подає заявки на друкування цих документів, і консорціум-монополіст ЄДАПС, який виготовляє квитки.

А.НІКІФОРОВ звернув увагу на те, що раніше Д.ТАБАЧНИК закликав ректорів вищих навчальних закладів протягом трьох тижнів вересня видати першокурсникам студентські квитки.