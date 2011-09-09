У Китаї затонув пором зі школярами

У Центральному Китаї затонув пором, на борту якого перебувало близько 30 школярів. Як пише ІТАР-ТАСС, про це передало сьогодні китайське радіо.

На даний момент підтверджена загибель, щонайменше, 11 осіб. Десять з них - школярі. У числі загиблих також літня людина, говориться в повідомленні.

Очевидці стверджують, що затонулий пором був перевантажений.

Трагедія сталася сьогодні у другій половині дня в місті Тантянь провінції Хунань. Подробиці інциденту поки не відомі. Повідомляється лише про те, що на борту порома знаходилися 20-30 школярів, які поверталися додому на канікули, щоб відзначити заплановане на 12 вересня традиційне свято середини осені / "Чжунцюцзе" /.