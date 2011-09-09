Наскільки зросли "добровільні внески" в школах

Цього року внески у фонди школи й класу у столичних навчальних закладах зросли на 800-2000 гривень. Це стало зрозуміло після перших батьківських зборів, пише "Сегодня".

Батькам "подорожчання" пояснити тим, що всі товари зросли в ціні.

Видання відзначає, що величина внеску залежить від того, наскільки "крута" школа.

Так, наприклад, внесок для первачків на ремонт класу у відомому ліцеї "Поділ" цього року становив 5 тисяч гривень.

У простих школах у спальних районах просять від 400 гривень, а в школах, які ближчі до центру міста - 700-1000 гривень.

"Якщо торік до фонду збирали 1 тисячі гривень на рік, то цього року вже майже 2 тисячі", - розповіла мама учня школи №49.

Жінка додала, що це далеко не межа, мовляв, упродовж року сума може зрости.

Батьки учнів школи №24 кажуть, щомісяця здають по 100 гривень.

Однак керівництво школи про побори говорити не хоче.

"От хто вам говорив, у того й запитуйте. У нас школа безкоштовна, я вперше про це чую", - сказала директор Світлана Кудляк.

У Технічному ліцеї батьки платили по 250 гривень на місяць, тобто за 9 місяців навчання - трохи більше 2 тисяч гривень. А в цьому році плату підвищили до 400 гривень на місяць.

Однак в ліцеї кажуть, що гроші не вибивають з усіх батьків. Мовляв, хто не має можливості здати, з того не вимагають.

У мерії ж кажуть, якщо тільки дізнаються про вимагання грошей у батьків, школі буде непереливки.

"Якщо буде хоч один факт, що за вступ вимагають гроші, то я особисто буду із цим розбиратися. У школах благодійними внесками можуть займатися винятково батьківські комітети, ні директор, ні вчителі ніякого стосунку до цього не повинні мати. А всі внески - тільки за бажанням батьків. Школам треба допомагати. Але на дітях можливості батьків платити не повинні відбиватися", - сказав заступник голови КМДА Леонід Новохатько.

"Українська правда"