Лідери кількох молодіжних рухів звернулись до Пшонки

Лідери кількох молодіжних рухів просять Генеральну прокуратуру України розібратись, чому досі частина першокурсників вітчизняних вишів не отримала студентські квитки й відповідно не може скористатися своїми правами на пільги, зокрема на проїзд, відвідування культурних закладів тощо.

Про це голова громадської ініціативи «Покоління Майдану» Богдан КОВАЛЬЧУК, лідер «АнтиТабачної кампанії» Сергій ПАРХОМЕНКО та голова студентського братства «Студентський актив» Євген ДРОБКО заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За їхніми словами, на сьогодні залишається проблема з видачею студентських квитків студентам, що вступили цього року на перший курс, зокрема до Національного медичного університету імені Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Галицького, національних університетів «Київський політехнічний інститут», «Львівська політехніка», Київського національного економічного університету імені Гетьмана, Львівського Національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

“Ми звернулися до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою перевірити факт чиновницької недбалості і притягнути до відповідальності ТАБАЧНИКА особисто і представників міністерства у зв’язку з тим, що не дотримуються права студентів, чому є проблема з друком студентських квитків”, - сказав С.ПАРХОМЕНКО.

Він повідомив, що також окреме звернення щодо ситуації з видачею студентських квитків направлено Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

“Ми, лідери студентських організацій, університетського самоврядування та молодіжних рухів звертаємось до Вас, шановний пане Президенте та прем’єр-міністре, із наполегливим проханням звернути увагу на те, що через недбале ставлення до цієї проблеми чинного міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА студенти-першокурсники не мають змоги користуватися гарантованими пільгами. Щиро сподіваємось, що ви дасте раду цьому питанню та поновите дійсність законних прав студентів”, - сказано у зверненні до керівників держави.

Учасники прес-конференції заявили, що така ситуацію з видачею студентських квитків є неприпустимою і що її треба терміново вирішувати.

Водночас присутні серед слухачів прес-конференції голова Ради студентів Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, голова Асоціації керівників органів студентського самоуправління столиці Артем НІКІФОРОВ, президент Національного студентського союзу, аспірант Львівської політехніки Анатолій ІГНАТОВИЧ та голова Студентського парламенту КНУ Максим МАКАРЧУК заявили, що у їхніх вишах немає проблем з видачею студентських квитків, хоча вони не виключили, що деякі студенти досі не отримали квитки, але таких незначна кількість.

“Це погано, що студенти не отримують (квитки) одразу, 1 вересня, але дійсно так є, і це не вперше”, - підкреслив А.НІКІФОРОВ.

За його словами, цілком нормальним вважається, коли першокурсники отримують студентські квитки протягом всього вересня, і жодними законодавчими актами не передбачено, що ці документи мають бути видані до 1 вересня.

А.НІКІФОРОВ вважає безпідставними звинувачення студентських активістів на адресу Д.ТАБАЧНИКА, оскільки відповідальність за забезпечення студентів квитками більшою мірою несе керівництво вишів, яке подає заявки на друк цих документів, і консорціум-монополіст ЄДАПС, який виготовляє квитки.

А.НІКІФОРОВ звернув увагу, що раніше Д.ТАБАЧНИКА закликав ректорів вищих навчальних закладів протягом трьох тижнів вересня видати першокурсникам студентські квитки.