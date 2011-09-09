Верховна Рада зняла вікові обмеження при усиновленні дітей
15:04, 09 вересня 2011Освіта
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Зміни у Сімейному кодексі
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо усиновлення)».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачається вилучити норму із нині діючого Сімейного кодексу, що «різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою, ніж 45 років».
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