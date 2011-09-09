Табачник усвідомив своє завдання: фізкультура в школах - щодня

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК вважає за необхідне запровадити в школах щоденні уроки фізкультури.

Про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди 20-ї річниці українського спорту за роки незалежності та Дня фізичної культури і спорту, що відбулись 8 вересня у Києві, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

"Завдання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту зробити так, щоб у відповідності з нашим новим освітнім стандартом кожен день від першого до одинадцятого класу у нас обов`язково був щоденний урок фізичної культури”, – сказав Д.ТАБАЧНИК.

“Нам не потрібно оцінок, нам потрібно 45 хвилин рухової активності для кожної дитини щодня ", – додав він.