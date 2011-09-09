Українські школи досі не отримали підручники

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслава КИРИЛЕНКО звернувся з депутатським запитом до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо своєчасного забезпечення шкіл підручниками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«До 1 вересня на місця не надійшли усі позиції підручників, а ті що надійшли, є не в повному обсязі. В залежності від регіону України, рівень забезпечення підручниками становить від 50% до 90%,» - йдеться у запиті.

На переконання В.КИРИЛЕНКА, це свідчить про вкрай незадовільну організацію Міністерством освіти підготовки, друку, розподілу та доставки на місця підручників. А це у свою чергу не дозволить вчасно розпочати навчальний процес у школах.

За словами депутата, ситуація з підручниками свідчить про незадовільну роботу Дмитра ТАБАЧНИК на посаді міністра освіти, молоді та спорту.

«Ця ситуація один в один нагадує минулорічну історію, - вважає В.КИРИЛЕНКО. - Уже другий рік поспіль через непрофесійність ТАБАЧНИКА діти не забезпечені книжками. Як у таких умовах учитель зможе організувати навчальний процес, а діти здобувати належні знання? Хоча Кабмін цього року завчасно виділив гроші на друк підручників. Це свідчить лише про невміння Дмитра ТАБАЧНИКА професійно виконувати свої обов’язки.»

В.КИРИЛЕНКО вимагає від М.АЗАРОВА втрутитися у дану ситуацію та вжити дієвих заходів, аби якнайшвидше забезпечити школи підручниками в повному обсязі.