У Британії може здешевшати освіта

Освіта у британських університетах стає дешевшою. Про це інформує ICTV з посиланням на часопис «Guardian».

Щонайменше 12 вишів планують суттєво зменшити вартість навчання для студентів – до 10 тисяч доларів за семестр. Деякі в подальшому думають знизити ще на 2 тисячі.

Експерти кажуть, що такі зміни у вартості навчання стануть серйозною проблемою для фінансових обліків університетів. Але це дозволить британським вищим навчальним закладам прийняти більшу кількість абітурієнтів. До того ж підлітки з малозабезпечених англійських сімей матимуть більше шансів отримати престижну освіту, пише «Guardian».