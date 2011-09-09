Чверть алкоголіків в Україні – молодь

Кожен четвертий українець, який страждає від алкоголізму, є особою у віці до 35 років.

Такими є дані офіційної статистики, пише Радіо Свобода.

Так, на початку цього року на диспансерному обліку з діагнозом хронічний алкоголізм і "біла гарячка" (гострі алкогольні психози) перебувало трохи більше 600 тисяч осіб. І чверть від усіх алкоголіків складають молоді люди.

Про це повідомив заввідділом профілактики та лікування наркоманії Інституту неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України Ігор ЛІНСЬКИЙ.

"Серед дітей до 17 років у нас всього 39 осіб перебувають на обліку як хронічні алкоголіки, - зазначає він. - А молоді люди від 15 до 35 років - тут набагато гірше: 136 тисяч 476. Тобто, молоді люди складають чверть від усіх алкоголіків. 3034 тисячі осіб серед підлітків і дітей від 0 до 17 років так отруїлися, що потрапили на прийом до лікаря. А якщо візьмемо молодь від 15 до 35, то таких уже 50 тисяч. Це не значить, що вони алкоголіки, це просто люди, які в такому молодому віці дуже "перебрали", - сказав він.

За неофіційними даними, додав І.ЛІНСЬКИЙ, пивних алкоголіків серед загальної кількості хворих, у деяких областях налічується третина, а в деяких навіть половина.

За останніми соціологічними опитуваннями, 76% підлітків (віком від 14 до 16 років) мають досвід вживання слабоалкогольних напоїв. І найпопулярнішим є саме пиво, розповів директор Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології Станіслав ТАБАЧНИКОВ.

"За результатами досліджень, 22% школярів і студентів середніх та вищих навчальних закладів вживають спиртні напої практично щодня, або щонайменше кілька разів на тиждень, і в першу чергу це стосується пива та слабоалкогольних напоїв. Звичайно, останніми роками поширення пивного алкоголізму в нас різко збільшилось. Молоді люди звикають до пива, в якому є певний відсоток алкоголю і рано чи пізно від нього виникає залежність. Спочатку хочеться стати дорослим, а потім виникає бажання випити. І тому це шкодить молодому поколінню", - наголошує С.ТАБАЧНИКОВ.

Як правило, пивний алкоголізм - це хвороба молодих людей, підтверджує колишній міністр охорони здоров`я України Микола ПОЛІЩУК.

"І характерно те, що ці люди не переходять на більш міцні напої, а стають алкоголіками саме від пива. Тому що, якщо ми візьмемо навіть 5-ти відсоткове пиво: на 1 літр пива - це 50 грам спирту, тобто 100 грамів горілки. Так що алкоголізм виникає, залежність виникає, дуже часто в молодих людей. І що характерно: пивний алкоголізм викликає грубі порушення діяльності мозку і ендокринних органів. У жінок, як правило, йде безпліддя, а в чоловіків це веде до імпотенції", - зазначив екс-міністр.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, три роки тому Україна стала лідером з-поміж 41 країни світу за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь. У чарку заглядали тоді 40 відсотків дітей. Сьогодні ситуація дещо покращилася, розповіла Ольга БАЛАКІРЄВА, яка проводила для ВООЗ це дослідження в Україні.

"Раніше ми спостерігали все більше й більше споживання підлітками, - каже вона. - Але останнє дослідження нам показало: по-перше, що ця тенденція зупинилася. А по-друге, серед наймолодшої вікової групи трішки спало вживання алкоголю. Тут є кілька чинників. По-перше, викладання сьогодні в школах основ здоров`я, яке починається з першого класу. По-друге, трішки зменшилась доступність алкогольних напоїв, суворіше контролюється їх продаж неповнолітнім. Крім того, заборонене розпивання пива в громадських місцях. І певна заборона реклами, яка пішла з білбордів, хоча й залишилася, на жаль, поки на телебаченні".