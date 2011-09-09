Дві муніципальні школи Алчевська відремонтують спонсори

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» виділив 500 тис. грн. спонсорської допомоги на ремонт шкіл Алчевська (Луганська область).

Про це УНІАН повідомив помічник генерального директора АМК Ігор БУТЕНКО.

За його словами, на ці кошти планується повністю відремонтувати дві муніципальні школи міста.

«Зараз управління освіти готує кошторис ремонтних робіт. Попередньо можу сказати, що проводитимуть роботи з утеплення будівель, встановлення пластикових вікон, ремонту крівлі», - сказав І.БУТЕНКО.

Він зазначив, що 16 вересня керівництво АМК та міська влада підпишуть договір про соціальну допомогу, відповідно до якого комбінат фінансово підтримуватиме громаду Алчевська.