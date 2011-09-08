На Івано-Франківщині відкрито нову школу

Відкрито першу чергу школи у с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області.

Як інофрмує Урядовий портал з посиланням на Івано-франківську ОДА, дотепер цей навчальний заклад працював у чотирьох окремих приміщеннях. Один із учбових корпусів, як розповіла директор школи Ірина КУЗИШИН, був побудований ще у 1903 році.

Тепер село прикрасила нова простора споруда, у кабінетах якої можуть навчатися 280 учнів (1-9 кл.)

Відкриваючи школу, голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК пообіцяв, що у перспективі тут буде споруджено також спортивний зал і басейн.

«Наші школи відповідатимуть європейським стандартам", - запевнив він.

За словами голови облдержадміністрації, щоб вирішити проблему освіти в області потрібно побудувати ще 56 шкіл. Найближчим часом, повідомив М.ВИШИВАНЮК, розпочнеться будівництво школи у с. Раковець.

Обласна влада презентувала новій школі мультимедійний центр.