Починається освітній проект «Журналістика цифрового майбутнього»

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» та Могилянська школа журналістики (НаУКМА) оголошують конкурс на участь у проекті «Журналістика цифрового майбутнього».

Як повідомили УНІАн у фонді, метою проекту є навчання журналістів та редакторів – лідерів ньюз-румів майбутнього – шляхом долучення їх до цифрової культури нових медіа. Слухачі отримають знання та навички цифрових технологій збору, обробки та розповсюдження інформації від найкращих українських та закордонних викладачів.

Навчання відбувається у вигляді тижневих модулів протягом 8 місяців. Кожен модуль присвячений різним аспектам/проблемам створення контенту та розповсюдження його серед аудиторій.

Квітневий модуль є виїзним (ц.р. кращі редакції Вашингтону та Нью-Йорку) та пропонується найкращим слухачам за результатами роботи протягом усього періоду навчання.

Заявки приймаються з 7 вересня по 3 жовтня 2011 року включно.

Для участі у відкритому конкурсі апліканти мають надати наступні документи:

Заповнену аплікаційну форму, де зазначається рівень освіти апліканта, його досвід та характер медійної діяльності, рівень володіння комп’ютером та рівень знання англійської мови.

Аплікант повинен надати лист підтримки роботодавця, в якому би зазначалося, що роботодавець не заперечує проти відсутності працівника на робочому місці протягом його перебування на навчанні (на увесь термін навчання – 8 тижнів протягом 8 місяців).

Зразки цифрових творчих доробків (фотографій, аудіо- чи відео доробків, блогів чи сайтів), які б демонстрували зацікавленість апліканта у цифрових технологіях.

11-12 жовтня 2011 року відбудеться тестове завдання, яке визначить рівень знань та володіння журналістами навичками цифрових медіа.

18-19 жовтня 2011 року відбудеться співбесіда із членами Приймальної комісії.

Початок навчання – 7 листопада 2011 року. Навчання на проекті є безкоштовним.

Нагадуємо, що «Журналістика цифрового майбутнього» є спільним проектом фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України» та Національного університету “Києво-Могилянська академія”. За 4 роки існування 90 випускників отримали унікальні знання, які посприяли їх професійному та кар’єрному зросту. 20 випускників обіймають наразі позиції головних редакторів, шеф-редакторів, керівників медіа-холдингів. Інвестиції фонду «Розвиток України» у проект вже перевищили 1,5 млн. доларів США.

За більш детальною інформацією звертайтеся: fdu.org.ua; j-school.kiev.ua