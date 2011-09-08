Презентовано механізм реалізації права на навчання рідною мовою

Народний депутат від Партії регіонів, керівник громадського руху «Російськомовна Україна» Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО презентував механізм реалізації права на навчання в дитсадках і школах рідною мовою.

Сьогодні на прес-конференції в УНИАН В.КОЛЕСНІЧЕНКО підбив проміжні підсумки реалізації проекту «Правові аспекти організації навчання російською мовою в дитячих садках і школах країни».

За його словами, метою проекту є інформування громадян України про механізм реалізації права на здобуття освіти рідною мовою в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах шляхом безплатного розповсюдження відповідних методичних рекомендацій у дитячих садках і школах України, а також надання безплатної правової допомоги в захисті права громадян на навчання дітей у дитячих садках і школах рідною мовою.

Депутат заявив, що увага до цього питання пояснюється тенденцією до закриття дитячих садків і шкіл, навчання в яких здійснюється російською та іншими мовами національних меншин України.

За інформацією В.КОЛЕСНІЧЕНКА, за останні три роки більш як 60% закритих навчальних закладів були закладами з вихованням або навчанням російською мовою або мовами національних меншин.

Як сказала керівник проекту Яна САЛМІНА, методичні рекомендації «Правові аспекти організації навчання російською мовою в дитячих садках і школах України» є практичною інструкцією, що дозволяє батькам, які хочуть, аби їхні діти виховувалися в дитсадках чи навчалися в школах рідною мовою, покроково реалізовувати механізм створення груп з рідною мовою навчання в дитячих садках і, відповідно, класів – у школах.

«Методичні рекомендації, які були видані тиражем більш як 50 тисяч примірників, вже розіслані поштою по всіх дитячих садках і школах України», – сказала Я.САЛМІНА.