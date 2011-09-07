У Мар'їнській школі-інтернаті відкрили спортмайданчик

У День знань у Мар`їнській загальноосвітній школі-інтернат для дітей-сиріт ім. Макаренка відбулося урочисте відкриття нового універсального спортивного майданчика.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, спортивний інвентар та екіпіровку подарувала Донецька обласна державна адміністрація та благодійний Фонд «Фонд Бориса Колеснікова», який вручив директору сертифікат на суму 10 тис. гривень.

У церемонії відкриття взяли участь голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації Віктор КІРБАБА, начальник управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Юрій СОЛОВЙОВ.