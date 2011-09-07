Найкращі знання з астрономії та астрофізики у румунських студентів

З 25 серпня до 3 вересня 2011 року в м. Краків (Республіка Польща) проведено V Міжнародну студентську олімпіаду з астрономії та астрофізики.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і сопрту України, в олімпіаді взяли участь понад 150 студентів: 29 команд з 26 країн (Республіки Колумбія, Федеративної Республіки Бразилія, Португальської Республіки, Словацької Республіки, Грецької Республіки, Республіки Хорватія, Литовської Республіки, Чеської Республіки, Білорусі, Російської Федерації, Ісламської Республіки Іран, Республіки Індонезія, Республіки Індія, Китайської Народної Республіки, Народної Республіки Бангладеш та ін.).

Змагання проводилися у чотири етапи: командні змагання, обробка астрономічних даних, а також два тури, які містили завдання на спостереження об’єктів на небі (проходження екзопланети по диску зорі та визначення маси галактики по її спектру) та знання теорії. Серед умінь учасників, які оцінювалися членами журі, були навички розпізнавання об’єктів зоряного неба, вміння визначати кутові відстані між зорями та їх координати. Для перевірки рівня теоретичних знань учасникам пропонували протягом п’яти годин виконати 18 конкурсних завдань.

Найкращі результати за підсумками командних змагань продемонстрували студенти вищих навчальних закладів Румунії (І місце), Ісламської Республіки Іран (ІІ місце), Республіки Індія (ІІІ місце). В особистому заліку переміг студент з Чеської Республіки.

Студенти з України Антон ДМИТРІЄВ і Аркадій Коссаковський вибороли 2 бронзові медалі, а Олександр КАЙДА – диплом учасника (IV місце).

На V Міжнародній студентській олімпіаді з астрономії та астрофізики Україну представили 8 студентів.