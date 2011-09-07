На Житомирщині згорів шкільний автобус
14:25, 07 вересня 2011Освіта
0 0
Водій встиг відвести дітей на безпечну відстань
У Житомирській області згорів шкільний автобус.
Як повідомив УНІАН працівник прес-служби УМНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, пожежа сталася близько 17.00 6 вересня у Ємільчинському районі.
Водій ПАЗа встиг зупинити автобус та відвести дітей на безпечну відстань, після чого повідомив про пожежу рятувальникам і в автопарк.
Ймовірною причиною пожежі фахівці називають коротке замикання електропроводки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter