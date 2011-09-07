«Студентський захист» пропонує підвищити бал сертифікату ЗНО

Громадська ініціатива «Студентський захист» пропонує Міністерству освіти і науки, молоді та спорту внести зміни до умов вступу до вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у громадській ініціативі «Студентський захист».

«Необхідно внести суттєві зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України на наступний навчальний рік», - заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

«Досвід вступних кампаній в порівняні з результатами навчання на першому курсі дає змогу стверджувати про необхідність підняття показника сертифіката ЗНО з профільних предметів до 150-160 балів для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», - вважає А.ЧЕРНИХ.

Вступні кампанії 2008-2011 років продемонстрували наявність ускладнень психологічного та часового характеру при можливості подачі абітурієнтами заяв на вступ до 5 вищих навчальних закладів на три напрями підготовки. Аналіз даних Інформаційної системи «Конкурс» дозволяє запропонувати надати можливість подавати заяви на вступ до трьох вищих начальних закладів на три напрями підготовки.

«Також, у зв’язку зі збільшенням кількості абітурієнтів в наступному році, існує необхідність змін часових рамок корегування списків рекомендованих до зарахування осіб. Це повинно відбуватись та третій і шостий дні від дня закінчення прийому документів», - підсумував координатор громадської ініціативи «Студентський захист»

Вищезазначені пропозиції сьогодні будуть направлені до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.