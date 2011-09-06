Проект умов прийому до вишів у 2012 році оприлюднять за тиждень

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що орієнтовно через тиждень громадськість зможе ознайомитись з проектом Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що пропонуватимуться міністреством на 2012 рік.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, про це Д.ТАБАЧНИК сказав сьогодні у Кабінеті Міністрів України, де провів відеоконференцію щодо результатів вступної кампанії 2011 року та підготовки до нового навчального року.

«12 вересня правила ми надамо для обговорення та широкого ознайомлення. Для того, щоб не пізніше, ніж у жовтні місяці їх доопрацювати, зареєструвати у Мін`юсті, і щоб ми увесь навчальний рік спокійно знали умови і могли на підставі умов спокійно складати правила», - зазначив міністр.

Також Д. ТАБАЧНИК підтримав ініціативу Громадянської мережі «Опора» щодо підвищення прохідного балу зовнішнього незалежного оцінювання для вступників вищих навчальних закладів до 162-х.

«Треба бути готовими розглядати це питання, бо наступного року абітурієнтів буде більше... Мені дуже приємно, що громадська організація проявляє таку свідому і наполегливу позицію», – зазначив міністр.

Він також, прокоментував питання своєчасної видачі студентських квитків, зазначивши, що МОНмолодьспорту сприятиме зменшенню терміну видачі дублікатів студентських квитків до двох – трьох тижнів. «Чому на друк йшов такий тривалий час? Тому що багато років цим займалася приватна структура, яка не поспішала друкувати, доки не набереться достатня кількість замовлень… Думаю, що в цьому році ми змінимо порядок і змусимо тих, хто і раніше займався друком квитків, зменшити термін видачі дублікатів хоча би до двох – трьох тижнів від моменту одержання заявки від вищого навчального закладу», – сказав Д.ТАБАЧНИК.

На запитання про стан підготовки проекту Закону України «Про вищу освіту» Міністр зазначив: «Закон доопрацьовується, вже на останній стадії. Проте надійшло багато пропозицій із регіонів, щоб закон обговорити і ухвалити на найвищому – згідно статті 55-тої Закону «Про освіту» – громадському форумі самоврядування освітян, який відбудеться в нас наприкінці жовтня”. Як уточнив Д.ТАБАЧНИК, мова йде про третій Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.

На думку Міністра, таке обговорення забезпечить можливість у подальшому подати законопроект «Про вищу освіту» на розгляд до Верховної Ради України від імені «всієї української освітньої громадськості».