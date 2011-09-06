Батьки учнів Макіївських шкіл просять Льовочкіна зберегти школи

Батьки учнів трьох Макіївських шкіл, що закриваються, № 3; 100 і 27 просять голову Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА зберегти їхні україномовні школи в шахтарських селищах міста.

Батьки написали і направили вчора своє відповідне звернення С.ЛЬОВОЧКІНУ, в якому детально виклали проблему, пов`язану із закриттям шкіл, і висловили сподівання на розуміння і допомогу.

У цьому зверненні, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, автори повідомили, що вже 8 місяців триває боротьба батьків учнів селищних Макіївських шкіл I-II ступенів з українською мовою навчання № 3 (сел. Кирова - 114 учнів), № 27 (сел. Червоних партизанів -101 учень) і № 100 (сел. Червоний Жовтень - 82 учні) за право навчатися дітям у рідних школах.

«Всупереч завіренням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Міністерства освіти продовжити навчальний процес з 1 вересня у вказаних школах, враховуючи те, що рішення від 25 березня 2011 р. Макіївської міськради про ліквідацію цих шкіл оскаржено в Донецькому окружному адміністративному суді і щодо нього ще не винесено ухвали, міська влада Макіївки звільнила всіх вчителів названих шкіл і не пустила дітей у школу 1 вересня», - йдеться у зверненні. Батьки також зазначили, що їм не показали наказу міського управління освіти про ліквідацію цих шкіл, а влада міста, звернувшись у міліцію та СБУ, «тепер уже воює з дітьми, а не з їхніми батьками, що має ознаки кримінального злочину».

Так, напередодні 1 вересня всіх 297 батьків учнів цих трьох шкіл відвідали представники райвідділу освіти з представниками відділу роботи з неповнолітніми міськвідділу міліції, служби у справах дітей, які залякували батьків тим, що коли вони приведуть дітей у школи, що закриваються, їх притягатимуть до відповідальності і позбавлять батьківських прав.

«На святі першого дзвінка 1 вересня, не дійшовши згоди з батьками про переведення дітей ліквідованих шкіл в інші школи, представники влади вдалися до кримінальних дій: мали намір вирішити це питання безпосередньо з дітьми і, посилаючись на ухвалу апеляційного суду, хотіли посадити дітей в автобуси і відвезти їх в невідомому напрямі», - розповіли у своєму листі батьки. При цьому вони додали, що діти дуже болюче сприйняли цю вимогу, «почали плакати, одержали замість свята психологічний стрес, відмовляються йти до інших шкіл».

2 вересня ситуація повторилася - в школу № 100 приїхали дві машини з правоохоронцями, щоб заборонити дітям і їхнім батькам входити в школу, яку вони самі підготували до нового навчального року на власні кошти. Представник райвідділу освіти вигнала вчительку, яка прийшла проводити урок, з класу з погрозами, повідомили автори листа. Вони зазначили, що не пустили дітей 2 вересня і в школу № 3, хоча особові справи дітей зберігаються в цьому навчальному закладі, наказ про ліквідацію школи батькам не надали.

Біля цих шкіл чергує велика кількість міліціонерів, чим лякають дітей, наголосили батьки.

При цьому автори звернення пояснили, що насправді рішення про законність ліквідації шкіл № 3, 27 і 100 ще немає, а набула законної сили постанова суду про інше рішення Макіївської міськради, а саме - «Про затвердження Програми оптимізації навчальних закладів м. Макіївки на 2011 рік». 30 серпня законність цього рішення судів 1-ї і 2-ї інстанцій оскаржено в касаційному порядку.

Рішення «Про ліквідацію Макіївських загальноосвітніх шкіл I-II ступенів № 3, № 27 і № 100 Макіївської міської ради» зараз оспорюється батьками в Донецькому окружному адміністративному суді. Наступне судове засідання призначене на 12 вересня 2011 року.

Батьки ще раз нагадали С.ЛЬОВОЧКІНУ, що рішення Макіївської міської ради про закриття шкіл було ухвалене з грубим порушенням чинного законодавства України, з порушенням основних конституційних прав дітей на освіту. Питання ліквідації вказаних шкіл приймалося таємно, з батьками не обговорювалося, Постанова КМ. України від 19.04.2010 р., згідно з якою підлягає оптимізації мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня, в яких кількість учнів менша як 40 осіб, була порушена. Рішення про ліквідацію шкіл Макіївська міська рада ухвалювала на сесії в «різному», висновків профільної депутатської комісії немає, повністю порушено процедуру ухвалення рішення.

Причин ліквідації шкіл не вказано. Перший заступник Макіївського мера Володимир ПОЛЯНСЬКИЙ назвав у суді одну причину – недостатність у міста коштів на освіту.

У всіх випадках при переведенні дітей в інші навчальні заклади погіршено умови навчання дітей, збільшилася відстань до інших шкіл від 3 до 10 кілометрів, шкільні автобуси не запропоновані, дорогі в цих селищах не освітлені, не відремонтовані і без тротуарів. Батьки повинні звільнитися з роботи, щоб возити дітей в інші школи, повинні оплачувати проїзд до далеких шкіл.

«Такі дії міської влади м. Макіївки підривають авторитет Президента України і довіру народу до всіх гілок влади. Допоможіть припинити настійливу і затяту боротьбу Макіївської влади з своїми співвітчизниками!», - написали батьки у зверненні. Вони зазначили, що «учні цих шкіл - такі ж діти, як і ваші, вони мають право вчитися в нормальних умовах і одержати справжнє свято, прийшовши в рідну школу, їхні батьки, як і ви, мають право радіти за своїх дітей і пишатися ними».

«Звертаємося до Вас за допомогою в збереженні наших рідних україномовних шкіл в наших селищах! Просимо припинити загрози батькам, знущання з дітей, над жителями цих селищ, де вже знищено все - і будинки культури, і лікарні, де залишилися магазин і школа. Знищивши школу, практично винесемо вирок самим селищам», - йдеться в листі, який підписано батьками шкіл № 3; 100 і 7, а також представницею батьків шкіл у судах, замголови Донецької облорганізації ВО «Просвіта», помічником-консультантом народного депутата України Павла МОВЧАНА – Марією ОЛІЙНИК і помічником народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА – Сергієм ЧИРІНИМ.