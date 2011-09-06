Ніколаєнко: Я не рвуся на посаду міністра

Екс-міністру освіти, голові Громадської ради освітян і науковців України Станіславу Ніколаєнку не потрібна посада міністра. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГРОНУ, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості призначення його на посаду міністра освіти, під час прес-конференції.

“Я не рвуся на посаду міністра, особисто мені це не потрібно, – зазначив С. Ніколаєнко. – Зі мною ніхто на цю тему з влади навіть не говорив. Я не розумію ажіотажу у ЗМІ з цього приводу. На сьогодні є міністр і він працює. Те, що Громадська Рада освітян і науковців України, яку я очолюю, підготовила Концепцію розвитку освіти, яка призначена для з’їзду освітян не означає, що завтра її представник буде її реалізовувати. Ми поки що звертаємося до влади, суспільства із своїм баченням ситуації, шляхів виходу з кризи”.

За словами голови ГРОНУ, доля української освіти залежить від багатьох чинників, “перш за все від президента, уряду, парламенту і, звичайно, громадськості”.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін анонсував звільнення міністра освіти Дмитра Табачника.