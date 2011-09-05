У «КПІ» хочуть відібрати спортивно-оздоровчий табір «Політехнік»

Студенти, викладачі та співробітники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» виступають проти спроб знищити університетський спортивно-оздоровчий табір «Політехнік» і відчужити землю, на який його розташовано, і просять прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА втрутитись у цю ситуацію.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова профкому співробітників НТУУ «КПІ» Віталій МОЛЧАНОВ.

За його словами, КПІ є одним з небагатьох українських вишів, що зберіг інфраструктуру оздоровчих закладів для студентів і працівників. Один із таких закладів - спортивно-оздоровчий табір «Політехнік» - розташовано на узбережжі Київського водосховища поблизу села Глібівка Вишгородського району Київської області у 50 км від столиці. Табір збудовано силами студентів та викладачів ще 1967 року. За роки його існування тут побудовано спальні корпуси, їдальну та інші споруди, які нині є власністю держави.

"Проте сосновий ліс, у якому розташований табір «Політехнік», берег водосховища, недалека відстань від Києва здаються надзвичайно привабливими для потенційних забудовників, тому останнім часом почастішали спроби табір в університету відібрати. Втім, щоразу колективу вдавалося його відстояти. І ось нова спроба: прокуратура Вишгородського району Київської області подала у Господарський суд Київської області позовну заяву щодо визнання недійсним договору на право тимчасового користування землею, укладеного 18 жовтня 2000 року між Глібівською сільською радою Вишгородського району та НТУУ «КПІ» і зареєстрованого у книзі записів договорів на право тимчасового користування землею. Однак рішенням Господарського суду Київської області від 20 травня 2011 року у задоволенні позовних вимог щодо вилучення земельної ділянки спортивно-оздоровчого табору «Політехнік» НТУУ «КПІ», що є державною власністю, відмовлено повністю", - зауважив В.МОЛЧАНОВ.

Він наголосив, що, незважаючи на це рішення, на даний час справу за апеляційною скаргою передано на розгляд у Київський міжобласний апеляційний господарський суд.

Як заявили учасники прес-конференції, колективу університету є абсолютно незрозумілою позиція прокурора, який, прикриваючись буцімто державними інтересами, намагається відібрати землю у найбільшого в Україні вищого навчального закладу і позбавити його студентів та викладачів можливості відпочивати та займатися спортом.

У зв`язку з цим колектив студентів, викладачів та співробітників КПІ звернувся до прем`єр-міністра М.АЗАРОВА з проханням втрутитись в цю ситуацію.

"Враховуючи, що 2011 рік оголошено роком освіти, у програмі Президента України приділяється особлива увага освітянам, Кабінет міністрів надає особливе значення студентській молоді та освітянам, що озвучено Вами на 6 з’їзді ФПУ, та враховуючи Указ Президента України «Про Київський політехнічний інститут» від 08.04.95 року №289/95 (пунктом 3 рекомендовано місцевим радам не вилучати земельні ділянки для державних і громадських потреб із земель, наданих у користування НТУУ «КПІ»), вважаємо дії прокурора Вишгородської прокуратури рейдерськими, корупційними і такими, що дискримінують владу в очах освітянської громади. Зважаючи на потенційну можливість втрати спортивно-оздоровчого табору «Політехнік» як стратегічно важливого соціального об’єкту, звертаємось до Вас, очільника влади, стати на захист державних інтересів, не допустити вилучення земельної ділянки у НТУУ «КПІ», що є державною власністю, та звернути увагу на корупційні дії прокурора Вишгородського району Київської області. В іншому випадку наш колектив студентів та співробітників змушений буде відстоювати державні інтереси всіма можливими законними способами", - йдеться у зверненні до М.АЗАРОВА.

Водночас у прокуратурі Вишгородського району УНІАН відмовились прокоментувати цю ситуацію.