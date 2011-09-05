ОПОРА пропонує підвищити прохідний бал у виші з 124 до 162

Мінімальнї 124 бали для вступу у виші є загрозою для якісної підготовки майбутніх фахівців та розвитку науки зокрема, – наголосила сьогодні, 5 вересня, координатор спостереження за вступною кампанією у Львівській області громадянської мережі ОПОРА Ольга СТРЕЛЮК.

Про це пише Агенція регіональної інформації та аналітики Galinfo.

Такі 124 бали відповідають 4 за 12-бальною системою і 3 з мінусом – за 5-бальною шкалою оцінювання знань. Відповідно, студентом може стати кожен, хто має змогу платити, – додала координатор спостереження.

«Більшість студентів має від 170 до 200 балів. Отже, ми скерували заяву у Міністерство освіти, де запропонували підвищити прохідний бал до 162», – повідомила О.СТРЕЛЮК.