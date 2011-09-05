Анкетування методистів районних відділів освіти виявило, що дві третини освітян вважають якість шкільної освіти посередньою.

Про це повідомляє ГО «Центр освітнього моніторингу», посилаючись на результати проведеного наприкінці минулого навчального року дослідження.

Результати опитування також свідчать, що методичні служби не виявляють зацікавленості в отриманні об’єктивної інформації про стан освіти для поліпшення її якості; лише в 6 відсотках шкіл регулярно, із залученням сторонніх експертів, проводиться моніторинг якості освітніх послуг.

Всього було опитано 326 методистів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного профілів, методистів з питань оцінювання, бібліотечних фондів та новопризначених фахівців зі всіх регіонів. Методисти, що взяли участь в анкетуванні, працюють вчителями різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах; вони мають різний вік (від 26 до 63 років) та стаж роботи на посаді (від 1 до 37 років).

Детальнішу інформацію розміщено на веб-сайті Центру освітнього моніторингу