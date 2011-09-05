В Україні зростає кількість дітей-екстернів

У Києві вже майже 15 років функціонує школа екстернів, в якій талановитих і обдарованих дітей, маленьких геніїв навчають дистанційно. Тутешні учні займаються, коли хочуть і чим хочуть. Ходити на заняття кожен день - не потрібно. А ось закінчити 11 класів можна в дуже юному віці, повідомляють Подробности.

Школа складається з 4 кабінетів, куди школярі приходять на екзамени. Головною відмінністю навчання є те, що учні повінні самостійно вивчати освітній матеріал. А як саме вони це робитимуть - це їх власний вибір: хочеш - вчи все потрошки, а хочеш по місяцях. Наприклад, жовтень - математика, вивчив - здав, листопад - література. Можна все за тиждень здати - все вірішує дитина.

Випускник школи екстернів Іван ЧЕРЕВКО розповів, що пішов в одну з найкращих шкіл вже в 5 років. "Через 3 чверті мене перевели у другий клас. А я зарікся, що я в школу більше не піду. Я всіи серцем ненавидів відстаючих дітей, тому що знав, що якби не вони, ми б уже давно просунулися далі. Настільки нестерпно повільний був темп навчання ", - поділився він.

Випадково батьки дізналися про експеримент у столиці. Так в 97-му називали екстернат, про який в законі про освіту не було сказано на той час нічого. Заради сина сім`я переїхала до Києва. Хлопчик закінчив школу в 11 років. Потім був вуз, стажування за кордоном. Сьогодні 20-річний І. ЧЕРЕВКО в топ-менеджменті великої української корпорації.

Таких як він випускників-екстернів торік в Україну було майже 7 тисяч.

Положення про таке особливе навчання затвердили 10 років тому. Тоді воно, перш за все, стосувалося старшокласників. Сьогодні більшість екстернів - малюки віком до 10 років.