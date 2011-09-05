Російських школярів навчатимуть поведінці у всесвітній мережі

У російських школах в рамках предмету "інформатика" планують навчати дітей інтернет-грамотності.

Як передає РІА Новости, з подібною пропозицією до міністра науки і освіти Росії звернулися депутати Держдуми.

Вони пропонують подавати школярам знання про поведінку в інтернеті для того, щоб не стати жертвами віртуальних шахраїв.

"Сьогодні навіть дорослі не знають про елементарні правила користування електронною поштою і відвідання інтернет-сайтів, що не дає можливості убезпечити себе від проблем з різними віртуальними шахраями», - сказав депутат Роберт ШЛЕГЕЛЬ.

Він уточнив, що мається на увазі курс, в рамках якого вчителі інформатики пояснюватимуть дітям, на які сайти не можна заходити, щоб батькам не виставили додатковий рахунок за використання інтернету, чому небезпечно розміщувати особисту інформацію про себе і свою сім`ю.

"Міністр світи Росії пропозицію підтримав, запевнивши, що такий курс найближчим часом буде розроблено і впроваджено в навчальну програму шкіл", - зазначив депутат.

На його думку, такі уроки скоротять, зокрема, кіднеппінг, оскільки викрадення дітей в Росії нерідко організовуються шляхом отримання необхідної для цього інформації в інтернеті.