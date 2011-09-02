В Києві після капремонту відкрили дитсадок на 86 місць

В Києві на вул. Софіївській, 23 було урочисто відкрито після капітального ремонту дошкільний навчальний заклад №54, повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

Заклад було відремонтовано за кошти благодійного фонду «Родинне тепло». Сьогодні до оновлених груп пішли 86 маленьких киян.

На урочистому відкритті дитсадка голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зазначив, що цього року в місті збудовано два дитячих садочки за кошти інвесторів, а садочок на вулиці Софіївській капітально відремонтували за ініціативи та коштом благодійного фонду. “Приємно, що у Києві є люди, які готові вкладати кошти у навчальні заклади. Вкладати кошти у дітей – це вкладати кошти у майбутнє нашого міста, нашої країни», – підкреслив керівник столичної адміністрації.

Він нагадав, що цього року дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах скоротився на 4 тис. місць. У найближчі два роки столична влада планує повністю ліквідувати чергу до дитячих садочків.