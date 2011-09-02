У Брянці Луганської області міліція не пустила дітей до школи

Сьогодні в Луганській області працівники відділу освіти Брянківської міської ради спільно зі співробітниками міліції не пустили дітей селища шахти Вергилівська до школи №21.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганського обкому Комуністичної партії України.

За словами депутата Луганської обласної ради Максима ЧАЛЕНКА, вчителі вимушені сьогодні проводити урок краєзнавства просто неба.

«Через те, що брянківскі чиновники не хочуть виділяти фінансування на утримання школи, діти вимушені навчатися на вулиці. Установу намагаються закрити незаконним способом. Справа розглядається в суді, постанову не винесено. Проте, мерія запропонувала батькам перевести учнів до іншого закладу: з Брянки – в селище Комісарівський у Перевальському районі (Луганська область). Це майже 3 км бездоріжжям. Туди в суху погоду дістатися складно, а в дощ і говорити нічого», - зазначив депутат.

М.ЧАЛЕНКО нагадав, що питання збереження школи в Брянці обговорювалося на сесіях Луганської обласної ради не один раз.

«Голова облради Валерій ГОЛЕНКО обіцяв особисто зайнятися цим питанням. Він погодився, що якщо стався такий соціальний вибух, коли люди вимушені сидіти під стінами школи, виходити на акції протесту, подавати до судів, щоб відстояти право своїх дітей на освіту, значить, закривати саме цю школу категорично не можна. Він сам про це говорив на сесії. Підсумок такий: діти не змогли увійти до школи, тому що грізні мужі в погонах їх просто не впустили», – наголосив М.ЧАЛЕНКО.

Депутат зазначив, що обласна влада обіцяла придбати для транспортування дітей до навчального закладу в інший населений пункт спеціальну техніку. В результаті подарували школярам 12-місцевий мікроавтобус «Газель», тоді як у селищі шахти Вергилівської проживає 41 учень.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 вересня, Перший дзвоник у школі №21 селища шахти Вергилівська (м. Брянка Луганської області) провели звільнені вчителі, учні та їхні батьки. За словами депутата обкому КПУ Юрія ХОХЛОВА, місцеві чиновники оголосили про ліквідацію школи і звільнення співробітників ще до завершення судового процесу: слухання призначене на 13 вересня.

Під загрозою ліквідації у Брянці залишаються СШ №2, 8, 21. До складу міста входять 12 селищ, а в цілому протяжність Брянки – 52 км. Пішки діти не в змозі дійти до навчального закладу в сусідньому районі міста.