У Чернівцях секретар приймальної комісії "погорів" на хабарі

У Чернівцях викрито секретаря приймальної комісії одного з університетів, який вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від абітурієнта за успішну здачу вступних іспитів і зарахування до вказаного навчального закладу.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, правопорушника затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.