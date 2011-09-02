Україною прокотилася хвиля акцій проти Табачника (фото)

У День знань по Україні прокотилася хвиля акцій протесту під назвою “З Табачника реформ як з козла – молока” проти політики міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві учасники акції, організаторами якої виступили представники громадського руху "Відсіч", зібралися на Банковій біля Адміністрації Президента, тримаючи плакати з написами: “Міняю міністра на нетбук”, “Геть міністра - шлепера з освіти!”, “Займіться зарплатами вчителів, а не псевдореформами” та ін.

Представники "Відсічі" також привели на Банкову живого козла з табличкою на шиї “пан міністр”.

Козла годували капустою з відра, на якому було написано "рейтинг влади". За собою він тягнув цистерну з написом “Молоко” і переліком “псевдореформ”. Замість молока в молоковозі була вода.

Як пояснили організатори акції, назвою і театралізованими прийомами вони намагались показати, що “запроваджена Дмитром Табачником політика не пропонує жодних реформ, натомість веде до деградації української освіти і науки”.

Вони також зазначили, що з часу перебування Дмитра Табачника на посаді жодних справді реформаторських дій і навіть пропозицій суспільство не дочекалося, “натомість Міністерство за цей час “прославилося” наступом на права студентів й навчальних закладів, намаганнями комерціалізувати освіту, зменшити вимоги до претендентів на вчене звання, суттєвим збільшенням корупції, сумнівними фінансовими оборудками, плагіаторськими “подвигами” його керівників, кричущою некомпетентністю та елементарним невмінням організувати роботу, через що, наприклад, неповна забезпеченість школярів підручниками вже стає нормою. Всі “реформи” звелись до закриття шкіл та викреслювання з історії України цілих сторінок”.

Подібні акції 1 вересня пройшли у 8 містах України. Зокрема у Львові студенти влаштували відкриття-презентацію виготовленого власноруч пам`ятника цапу й розпочали збір підписів під вимогою його встановлення на весь період, допоки Дмитро Табачник буде міністром. Протягом двох тижнів скульптуру обіцяють демонструвати біля львівських вишів.

“Якщо не зупинити подальше “зтабачення” Міністерства (незалежно від прізвища Міністра), Україна може опинитися на узбіччі світових прогресивних наукових й освітніх процесів”, – наголошують у “Відсічі”.