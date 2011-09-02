На Житомирщині відремонтували понад 50 шкіл

У ході підготовки до нового 2011-2012 навчального року в Житомирській області капітально відремонтовано 51 шкільне приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на урочистостях з нагоди відкриття Новоград-Волинської загальноосвітньої школи № 8. У церемонії взяли участь керівники центральної та обласної влади всіх рівнів, вчителі, учні та жителі Новограда-Волинського.

Новоград-Волинська школа № 8 розрахована на 360 місць, на її будівництво витрачено близько 23 млн. грн. з бюджетів різних рівнів.

На прес-конференції з нагоди відкриття школи повідомили, що наразі в регіоні продовжуються будівельні роботи ще на восьми об’єктах сфери освіти.

Крім того, минулого навчального року на Житомирщині відновлено роботу 44 дошкільних навчальних закладів, і за цим показником область утримує одну з перших позицій в Україні. В області також утворено 75 освітніх округів.

У ході підготовки до нового 2011-2012 навчального року в області капітально відремонтовано 51 шкільне приміщення, 33 котельні, 29 покрівель, 12 систем опалення тощо.

Також здійснено закупівлю нових меблів на суму понад 1,5 млн. грн., холодильного та технологічного обладнання на суму майже 2 млн. грн.

Крім того, цього року за рахунок коштів міського бюджету відновлено роботу 8 груп у 5-ти дитячих садках Житомира.

У період з 2 по 24 червня 2011 року у навчальних закладах Житомира працювало 25 пришкільних денних таборів, де було оздоровлено 1 тисячу 375 учнів.

Загалом на підготовку закладів освіти з міського бюджету Житомира було виділено 3 млн. 641 тис. грн., що на 1 млн. 100 тис. грн. більше, ніж торік.