В Україні вперше відкрили християнську школу-колегіум

У Тернополі вперше в Україні відкрили християнську школу-колегіум імені патріарха Йосипа Сліпого.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, у християнському навчально-виховному комплексі 1-3 ступеня, крім загальних освітніх предметів, будуть додаткові спецкурси, факультативи та гуртки християнського спрямування, також з 1 по 11 клас школярі вивчатимуть предмет «Християнська етика».

Новий навчальний заклад освятив канцлер Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви отець Андрій РОМАНКІВ.

Крім духовенства, на відкритті школи був присутній міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, начальник міського управління освіти Ольга ПОХИЛЯК, представники громадськості.